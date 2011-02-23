Украинский самолет-амфибия примет участие в преследовании пиратов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал поручение “Об активизации сотрудничества Украины с Европейским Союзом в сфере безопасности, предупреждения угрозы пиратских захватов граждан”.

Текст документа размещенй на официальном сайте главы государства.

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО и министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ поручено до апреля 2011 года проработать вопрос относительно обеспечения дальнейшего участия Украины в операции Европейского Союза "ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА" с использованием самолета-амфибии Вооруженных Сил Украины Бе-12, начиная с 2012 года.

Также правительственные чиновники должны проработать в этот же срок вопрос законодательного урегулирования порядка применения Вооруженных сил Украины за пределами государства для противодействия актам пиратства.

Кроме того, им поручено проработать вопрос об определении объемов и источников финансирования участия Украины в операции Европейского Союза "ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА".