Украинский самолет-амфибия примет участие в преследовании пиратов
Распоряжение на президентском сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал поручение “Об активизации сотрудничества Украины с Европейским Союзом в сфере безопасности, предупреждения угрозы пиратских захватов граждан”.
Текст документа размещенй на официальном сайте главы государства.
Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО и министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ поручено до апреля 2011 года проработать вопрос относительно обеспечения дальнейшего участия Украины в операции Европейского Союза "ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА" с использованием самолета-амфибии Вооруженных Сил Украины Бе-12, начиная с 2012 года.
Также правительственные чиновники должны проработать в этот же срок вопрос законодательного урегулирования порядка применения Вооруженных сил Украины за пределами государства для противодействия актам пиратства.
Кроме того, им поручено проработать вопрос об определении объемов и источников финансирования участия Украины в операции Европейского Союза "ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА".