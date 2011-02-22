Азаров уверен, что у Украины будет "целый квартал" - припудриться к Евро

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что все работы в Украине по подготовке к проведению Евро-2012 будут завершены в первом квартале 2012 года.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«У нас нет никаких сомнений, что в первом квартале 2012 года мы абсолютно все работы, которые планируем, закончим. И у нас будет еще целый квартал на то, чтобы, как говорится, причесаться и припудриться», – сказал премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, также нет никаких сомнений в том, что НСК "Олимпийский" будет сдан летом этого года.