За украинцами в Ливию отправляют военно-транспортный самолет ВВС

В Ливию для эвакуации украинцев вылетит военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в связи с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ вместе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО организовать и провести операцию по эвакуации граждан нашего государства с территории Ливии.

Во исполнение поручения Президента в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в срочном порядке был разработан план эвакуации и создана оперативная группа.

Для проведения операции по эвакуации граждан Украины с территории Ливии подготовлен военно-транспортный самолет Ил-76МД из состава 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Запорожской области. В состав экипажа самолета назначены опытнейшие отечественные летчики во главе с командиром корабля летчиком 1-го класса подполковником Владимиром БУХАЛЬСКИМ.

В настоящее время военно-транспортный самолет Ил-76МД осуществил перелет с места постоянного базирования к военной площадке аэропорта “Борисполь”, дозаправился горючим, экипаж прошел таможенные процедуры и находится в готовности к вылету в Ливию.

По дипломатическим каналам проводится согласование аэродрома посадки военно-транспортного самолета Ил-76МД на территории Ливии для проведения безопасной эвакуации граждан Украины.