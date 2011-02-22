Губернатор: все бизнесмены помогают добровольно, никто не заставляет

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН опровергает информацию о принуждении предпринимателей к материальной помощи в реализации программ власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Губернатор заверил, что все бизнесмены оказывают свою помощь добровольно. «Никто их не заставляет. А если есть какой-то немудрый руководитель райадминистрации, который принуждает, то если до меня дойдут такие факты, мы с таким немудрым руководителем поведем беседу и объясним, как нужно решать такие вопросы», - сказал В.ХОПТЯН.

Он выразил убеждение, что заявления представителей разных политических партий о том, что программы власти предприниматели финансируют под давлением, являются свидетельством зависти оппонентов.

«Это все зависть. Потому что столько были при власти и даже будки собачьей не построили», - сказал В.ХОПТЯН.

Он отметил, что в рамках программы обеспечения школ современными телевизорами уже на 100% имеют новые телевизоры все школы 12 районов области (из 17-ти – УНИАН), при этом школы 5 районов на 100% обеспечены современными плазменными телевизорами.

«И у нас есть аграрии, которые готовы в перспективе делать качественные дороги в тех селах, где они арендуют землю. Они добровольно приобщаются к замене окон в школах, к замене крыш. Никто никого не принуждает», - заверил В.ХОПТЯН.

При этом он добавил, что на реализацию разнообразных программ средства от представителей бизнеса не собираются.

«Потому что где бизнесмен напрямую что-то покупает, то цена одна, а если эту же вещь покупает кто-то другой, те же представители власти, то цена почему-то уже вдвое больше. Поэтому мы не просто привлекаем предпринимателей, но и контролируем эти все процессы», – сказал В.ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля областная организация ВО «Батьківщина» обнародовала заявление, в котором выдвинула требование прекратить в Тернопольской области практику принуждения предпринимателей финансировать проекты облгосадминистрации, поскольку это может привести к уничтожению малого и среднего предпринимательства в области.

В заявлении руководитель областной организации ВО «Батьківщина», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ утверждал, что предпринимателям, которые не соглашались финансировать программы обеспечения школ современными телевизорами, освещения сел и укладки мостовой возле социальных объектов, угрожали многочисленными проверками силовых и контролирующих органов.

Он также отмечал, что полученные за счет предпринимателей результаты представители власти приписывают себе и партии власти.