Концерт российской группы во Львове "заминировали"

Сегодня, в 19.25, неизвестный по телефону оперативной службы «102» сообщил о заминировании помещения Львовского цирка.

Как передает корреспондент УНИАН, на место происшествия уже прибыли следственно-оперативная группа ГУ МВД Украины во Львовской области, специалисты взрыво-технической службы.

По словам сотрудников львовского цирка, сегодня в помещении цирка должна была состояться презентация нового альбома питерской панк-рок-группы «Король и Шут» - «Театр Демона».

Напомним, что ВО «Свобода» требовала отменить концерт группы «Король и Шут» во Львове, во время которого музыканты планировали презентовать новый альбом «Театр Демона».

Соответствующее депутатское обращение «Свобода» направила главе Львовской ОГА Михаилу ЦИМБАЛЮКУ и председателю Львовского облсовета Олегу ПАНЬКЕВИЧУ.