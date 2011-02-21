Международные права, выданные до 29 марта, будут действительны еще три года

Международные права, выданные в странах-участницах Конвенции о дорожном движении от 1968 года, и не имеющие даты окончания срока действия, будут считаться действительными еще три года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН заявил представитель Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Роберт НОВАК.

«Владелец международных водительских прав (выданных, например, сегодня в Украине без указания даты окончания срока действия по украинским правилам, применяемым до 29 марта 2011 года) может пользоваться международными водительскими правами еще три года», - сказал представитель ЕЭК ООН.

«Через три года, если он обратится, ему должны выдать международные водительские права «нового образца», сроком действия до трех лет», - добавил он.

Р.НОВАК отметил, что, согласно конвенции, начиная с 29 марта 2011 года, все новые международные права, которые будут выдаваться в Украине и в других странах-участницах конвенции, должны иметь срок действия не более трех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявлял, что все украинцы, желающие поехать за границу после 30 марта этого года, должны менять права.

Справка УНИАН. Конвенция о дорожном движении была подготовлена и открыта для подписания в Вене в 1968 году во время Конференции ООН.

На сегодня 70 стран мира считаются сторонами конвенции.