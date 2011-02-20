В 50-м томе Летописи УПА продолжена публикация Озернянского архива

В Тернополе в краеведческом музее состоялась презентация 50-го тома «Летописи УПА».

Как передает корреспондент УНИАН, в нем продолжена публикация документов из так называемого повстанческого Озернянского архива, найденного в селе Озерная Зборовского району Тернопольской области в конце 1990-х и переданного жителем села Сафроном КУТНЫМ в Государственный архив Тернопольской области.

В 50-м томе «Летописи УПА», отметили во время презентации работники архива, размещены материалы, которые рассказывают о деятельности УПА на территории области в 1948-50 годах. В частности, подана информация о карательно-репрессивной деятельности советской власти на уровне конкретного человека или семьи в разных селах области. Найденные архивные материалы дополнены информацией Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины. 50-й том состоит из 2 тыс. 72 страниц.

Издается «Летопись УПА» благодаря финансовой помощи меценатов и фондов из Канады и США.

В целом, материалы в «Летописи УПА» открыли многие неизвестные факты освободительной борьбы ОУН и УПА в Тернопольской области и помогли опровергнуть целый ряд мифов, вместе с тем документально подав правдивые факты о борьбе украинских повстанцев.