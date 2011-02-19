В Сумах построят греко-католический храм
18:54, 19 февраля 2011Общество
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Место искали более пяти лет
В Сумах построят греко-католический храм.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, члены градостроительного совета поддержали проект размещения храма Введения Богородицы Украинской греко-католической церкви.
По данным пресс-службы, культовое сооружение красного цвета с нестандартной архитектурой предлагают построить на улице 20 лет Победы.
Греко-католическая община уже более пяти лет подыскивала место для своей церкви, и только сейчас архитекторам удалось договориться о ней.
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