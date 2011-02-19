В Сумах построят греко-католический храм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, члены градостроительного совета поддержали проект размещения храма Введения Богородицы Украинской греко-католической церкви.

По данным пресс-службы, культовое сооружение красного цвета с нестандартной архитектурой предлагают построить на улице 20 лет Победы.

Греко-католическая община уже более пяти лет подыскивала место для своей церкви, и только сейчас архитекторам удалось договориться о ней.