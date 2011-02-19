В Севастополе рассчитывают построить теплонасосную станцию

Власти Севастополя рассчитывают, что в ближайшее время в бухте Камышовая будет построен энергокомплекс на базе теплонасоса и конгенерационной установки, что позволит полностью решить проблему горячего водоснабжения более 100 тысяч севастопольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ. «Это будет тот комплекс, который сможет обеспечивать горячей водой и отапливать дома более 108 тысяч жителей района, которые раньше получали тепло от котельной Камышовой бухты», - сказал руководитель города.

По его словам, «учитывая то, что Япония взаимодействует с Украиной в Киотском протоколе, и покупает квоты на выброс углекислых газов, у Севастополя есть реальный шанс реализовать этот проект». Как добавил В.САРАТОВ, «сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта создания крупнейшего в Европе энергетического комплекса на базе теплонаносных установок и когенерационных установок с использованием тепловых мощностей существующей котельной в Камышовой бухте, а также схема финансирования данного проекта, за счёт «зелёных» инвестиций, то есть средств, которые перечислила Япония Украине».

Как сказал В.САРАТОВ, следующим этапом будет «разработка проектной документации, закупка оборудования, монтаж, пуск, наладка». Причём, добавил он, «это всё должно быть осуществлено до 1 января 2013 года, поскольку истекают сроки действия Киотского протокола». «Первого мая мы должны иметь готовое технико-экономическое обоснование с государственной экспертизой, таким образом, чтобы на его основании открыть бюджетное финансирование дальнейших работ», - сказал В.САРАТОВ. Он также сообщил, что «разработкой проекта могут заниматься как отечественные, так и зарубежные специалисты. На сегодняшний день есть предварительная договорённость о том, что часть проектной документации может сделать одна из японских компаний».

По его данным, «строительство такой теплонасосной станции позволит не только кардинально улучшить теплообеспечение более 100 тысяч севастопольцев Гагаринского района, но и сэкономить порядка 15 процентов газа, подаваемого в город». Он добавил, что в случае положительного решения вопроса о финансировании, такая теплонасосная станция после создания проекта может быть построена уже через полгода, и окупится в течение трёх лет.