В Киеве без горячей воды и тепла остались 220 домов

В 3 часа ночи 19 февраля в Главное управление МЧС Украины в г. Киеве поступила информация о прорыве трубы системы отопления диаметром 250 мм по адресу: ул. Ивана Франко, 42, в Шевченковском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в г. Киеве, труба обеспечивает бесперебойное снабжение горячей водой и отоплением 486 объектов района, из них: 220 - жилые дома, 250 – административные объекты и ведомственные учреждения, 10 лечебных учреждений, из них 5 со стационарными отделениями, 3 - детские сады (без ночного пребывания), 3 – общеобразовательные школы (без ночного пребывания).

Для обогрева работников, задействованных в ликвидации аварии, Главным управлением МЧС Украины в г. Киеве на месте организована выдача горячего чая и бутербродов.

По состоянию на 10.00 19 февраля силами 4 аварийных бригад АО „Киевэнерго” установлено место прорыва и начаты сварочные работы.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в городе Киеве во главе с первым заместителем начальника Главного управления Андреем КУЦЕНКО.