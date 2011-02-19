В Киеве реконструируют Владимирскую горку

Столичный парк «Владимирская горка» реконструируют в ближайшее время. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, в парке планируется воспроизвести «Панораму Голгофа», увеличить количество беседок и парковых скамеек. Кроме того, запланировано установить новые световые опоры и создать ландшафтные композиции.

Как отметили в пресс-службе, сегодня парк находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом свидетельствуют сломанные скамейки, отсутствующие перила на лестницах, не работает система полива. Парк нуждается в укреплении склонов, замене световых опор и тротуарного покрытия. Также необходимо привести в надлежащее состояние зеленые насаждения. Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» заверяет, что уже в этом году парк «Владимирская горка» будет отвечать требованиям европейской столицы.

*** Площадь парка «Владимирская горка» составляет 10,6 га. На его территории установлен памятник Владимиру Великому, который является символом крещения Киевской Руси и самым частым местом посещения туристов. Парк также известен своей Беседкой и большим количеством обзорных площадок, с которых открывается панорама на Днепр и левый берег города. Территориально он находится возле Михайловского собора и Софийской площади. Вблизи парка расположено большое количество гостиниц и памятников архитектуры, скульптур и других важных объектов. Также в парке размещен Киевский фуникулер.