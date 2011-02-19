Белорусский НПЗ отрицает демпинг в Украине

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (Беларусь) заявляют об отсутствии оснований обвинять их в демпинге на рынке нефтепродуктов Украины.

Об этом говорится в заявлении предприятия, переданном УНИАН.

«Разговоры о ценовом демпинге нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ» на украинском рынке не имеют под собой оснований», - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что реализация нефтепродуктов Мозырского НПЗ на экспорт осуществляется исключительно по рыночным ценам, сформированным на электронных биржевых торгах, в которых на равных участвуют потребители из более чем 20 стран мира, в том числе компании из Украины. «Такая система экспортных продаж - открытая, конкурентная и обеспечивающая равноправие всем участникам - действует в Беларуси более 5 лет. Кроме того, с 1 января 2011 года на основании положений нормативных правовых документов Таможенного союза при экспорте нефтепродуктов с территории Республики Беларусь взимаются вывозные таможенные пошлины», - говорится в заявлении.

Нефтепродукты, выпускаемые ОАО «Мозырский НПЗ», подчеркивают на предприятии, занимают сегмент высококачественной продукции, и наличие продукции высокого качества позволяет украинскому потребителю комфортно себя чувствовать при выборе условий эксплуатации своего транспорта.

«Продукция украинских нефтеперерабатывающих предприятий по своим качественным показателям пока не может соответствовать требованиям Евро-4 и Евро-5. В случае создания барьеров для поставки в Украину высококачественной продукции рынок будет заполнен продукцией низкого качества. В итоге в проигрыше останется украинский потребитель, лишенный права выбора», - считают на Мозырском НПЗ.

В документе сообщается, что заявление было сделано по причине того, что в ряде СМИ и на интернет-сайтах «развернута информационная кампания, односторонне освещающая поставку на рынок Украины белорусских нефтепродуктов», суть которой заключается «в несправедливости условий для конкуренции на рынке нефти и топлива на территории соседней страны (Украины – УНИАН)».