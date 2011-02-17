Украина готовит экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве 12 человек

Украина готовит экстрадицию в Россию второго подозреваемого в убийстве 12 человек в Краснодарском крае

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

“Сейчас происходит процедура передачи российской стороне второго лица”, - отметили в ГПУ.

В пресс-службе напомнили, что Украина уже передала России одного из двух ее граждан, которые в ноябре прошлого года убили 12 человек в Краснодарском крае.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2010 года в станице Кущевской погибли 12 человек: в доме фермера Аметова были жестоко убиты члены трех семей, в частности 4 несовершеннолетних.

В декабре 2010 года в Бердянске по подозрению в совершении этого преступления были задержаны Владимир АЛЕКСЕЕВ (1980 г.р) и Вячеслав РЯБЦЕВ (1979 г.р.).

9 февраля 2011 года из Украины на территорию Российской Федерации был экстрадирован В.РЯБЦЕВ.