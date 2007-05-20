Ющенко в Быковне (фоторепортаж)

Президент возложил цветы и принял участие в панихиде

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии памяти жертв сталинского режима на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». На церемонии также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представители политических сил и общественных организаций. Фото Александра Косарева и Николая Лазаренко/УНИАН

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