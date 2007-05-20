Ющенко в Быковне (фоторепортаж)
21:09, 20 мая 2007Общество
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Президент возложил цветы и принял участие в панихиде
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии памяти жертв сталинского режима на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».
На церемонии также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представители политических сил и общественных организаций.
|Виктор Ющенко, Иван Плющ и Вера Ульянченко
|Состоялась панихида при участии духовенства украинских церквей
|Президент Украины возложил венок к Пам’ятнику-стелле на территории заповедника
|Во время своего выступления Виктор Ющенко сказал, что планирует подписать указ о дне памяти жертв коммунистического режима
|Память жертв сталинского режима почтили минутой молчания
|Эти земли в 1937 году были выделены для объекта специального назначения НКВД, там на протяжении 1937 – 1941 гг. происходили массовые захоронения расстрелянных и погибших в застенках.
Фото Александра Косарева и Николая Лазаренко/УНИАН
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