Торговца с киевского рынка расстреляли девятью пулями в упор

В пятницу, около 18 часов, в центре Киева на улице Физкультурной возле дома №1 девятью выстрелами в упор был убит азербайджанец Хайям А., оптовый торговец овощами и фруктами на Демеевском рынке.

Как говорят свидетели, убийц было двое. Один из очевидцев, мужчина, отдыхавший неподалеку, рассказал, что сначала услыхал звуки, похожие на взрывы петард. Он обернулся и увидел, что на земле лежит человек, а двое парней стреляют в него из пистолетов. Затем преступники скрылись. Некоторые свидетели утверждают, что несколько человек, наблюдавших за происходящим, бросились догонять киллеров. Те, видимо, чтобы уйти от погони, палили в воздух: очевидцы говорят, что звуки, похожие на выстрелы, не прекращались. Но кроме погибшего Хайяма ни убитых, ни раненых нет

Уже установлено, что в Хайяма стреляли из двух пистолетов: ПМ и "Браунинга". Одну ПМ-овскую пулю обнаружили метрах в 30 от тела погибшего, рядом с его мотоциклом.

Прокуратура Печерского района возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Одна из основных версий — "рыночные" разборки. Говорят, проверяется даже версия о том, не были ли связаны между собой два события: пожар, погубивший автобус с фруктами и овощами в пятницу утром на Московском проспекте в районе Петровки, и убийство тем же днем торговца подобным товаром..

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