Ющенко не видит перспективы для многих политических игроков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подписать указ о Дне памяти жертв коммунистического режима. Об этом он сказал во время выступления на церемонии памяти жертв сталинского режима на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины рассказал, что в указе будет определена дата – третье воскресенье мая. Он пообещал, что такой указ будет подписан в ближайшие дни.

Глава государства отметил, что не понимает, почему до сегодняшнего дня свободному народу, нации кое-кто пытается запретить говорить о жертвах политических репрессий, голодомора. „Почему мы так мало знаем правды о коммунистическом, тоталитарном режиме? Потому, я убежден, что очень многим политическим игрокам эта историческая правда будет колоть глаза, поскольку с такой политической историей им нет места в сегодняшней политической жизни, нет никакой политической перспективы”, - сказал он.

Говоря о жертвах Быковни, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он не исходит из какой-либо политической целесообразности. „Я прежде всего исхожу из нашей христианской морали”, - сказал он, отметив, что украинцы обязательно докопаются до исторической правды.

Президент уделил внимание необходимости достройки полноценного национального заповедника в Быковнянском лесу, его надлежащего финансирования, формирования наблюдательного совета. В.ЮЩЕНКО пообещал, что заповедник будет достроен. В то же время, он отметил, что на политическом уровне тяжело даются решения о создании заповедника: „мы его создаем годами и он постоянно, постоянно торпедируется, постоянно есть желание привести нас к забвению, сделать так, чтобы наши дети, наши правнуки не знали этого события. Точно такие события происходят и вокруг великого голода, точно такие события происходят и вокруг жертв коллективизации, точно такие события касаются 20-х годов”, - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив сожаление, что мы живем еще в такое время, когда нация не может ответить на вопрос, сколько она потеряла людей в 20-30 годах, а также в военные и послевоенные годы.

„Мы говорим об этом не для того, чтобы разбередить сердце, я убежден, что говорить о будущей жизни можно только через призму правды, какой бы она ни была”, - сказал он

Он поблагодарил всех, кто каждый май приходит чествовать память жертв коммунистических репрессий. Он подчеркнул, что приходить сюда нужно, чтобы помнить историю, и как следствие не повторить ее ошибок, во-вторых, для власти и политического порядка: „чтобы нам не казалось безразличным, какие дебаты сегодня идут во власти, что это не касается нас, нашей жизни, что это - второстепенное, жила бы экономика, продвигались деловые дела. Политика нас не трогает. В действительности, когда мы забываем говорить о политике, политика начинает говорить о нас и решать наши судьбы и тогда десятки, сотни тысяч людей несут эту тяжелую историческую плату, безвинно”.

„Хотел бы сказать, обращаясь к каждому из вас, чрезвычайно важно, говоря о прошлой истории, осознавать, для чего вы это делаете – я убежден, что из тех 120 тысяч (расстрелянных в Быковнянском лесу - УНИАН) ни один виновный человек в этом песке не зарыт. Сегодня ни один человек, который узнает о Быковнянской трагедии, не может объяснить своим внукам, почему здесь был расстрелян, закопан их дед или их бабушка – не было этой причины...”, - сказал Президент, - что тогдашней власти не нравилось, что кто-то был священником или просто украинцем. „Главным виновником этой трагедии была, безусловно, власть – был тот политический порядок, который был в то время”, - сказал глава государства.

В завершение Президент объявил Минуту молчания.