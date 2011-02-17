В Донецке судья требовал взятку в 20 тысяч

Работники антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины во время получения взятки задержали судью одного из районных судов Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, судья требовал 20 тысяч гривень взятки за вынесение положительного решения по гражданскому делу.

В отношении задержанного Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в большом размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.