Бывшему свату Ющенко перерезали горло

Экс-директору департамента по контролю за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ, 49-летнему Игорю Гончару перерезал горло в собственной квартире его приятель после совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщает Сегодня.Убили Гончара еще в середине декабря, однако в МВД информацию об убийстве долго не предавали гласности.

Мужчина лежал в луже крови посреди кухни в своей киевской квартире на проспекте Маяковского. Рядом валялся окровавленный кухонный нож. Экспертиза показала: Игорь Гончар умер от удара лезвием в горло, а также травмы головы. Версию об ограблении сразу же исключили: все ценные вещи, в том числе деньги, были на месте.

Семья Гончаров уже несколько лет появляется в криминальных хрониках страны. В 2006 году, тоже в декабре, сына Игоря Гончара Михаила обвинили в том, что он из своей киевской квартиры стрелял по окнам здания комитетов Верховной Рады (окна его квартиры на ул. Городецкого выходят на Банковую).

Одна пуля попала в кресло депутата от Партии регионов Юлии Ковалевой. Тогда же выяснилось, что Михаил Гончар - бывший муж Виталины Ющенко и отец внучки экс-президента Ярыны-Доминики.

Защищал Гончара известный киевский адвокат Андрей Федур. Дело закрыли в феврале 2008 года «за отсутствием состава преступления».

Через год, 10 июля 2009 года, Михаил опять стрелял все из того же карабина, правда, не по депутатам, а в потолок и стены своей роскошной квартиры в центре Киева.

Правоохранители нашли свидетелей, вспомнившие, что за день до смерти Гончар возвращался домой не один, а с каким-то мужчиной. На следующий день следователи уголовного розыска вычислили 44-летнего гражданина. Им оказался приятель покойного. Улики указывали, что именно он совершил убийство.

"Этот мужчина пришел к Гончару в гости, - рассказывают в столичной милиции. - Они сидели на кухне, пили. Затем между ними завязался спор, который перерос в драку. После чего задержанный схватил со стола кухонный нож и ударил им Гончара в горло. Смерть наступила мгновенно. На следующий день подозреваемый был арестован", - сказали в милиции.

Арест подтвердил и сын Игоря Гончара Михаил, бывший зять Виктора Ющенко