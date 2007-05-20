Ющенко почтил память жертв сталинского режима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в церемонии памяти жертв сталинского режима на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины возложил цветы к Мемориальному камню и венок к Памятнику-стеле на территории заповедника.

В эти минуты проходит панихида с участием духовенства украинских церквей. В завершение мероприятия глава государства объявит Минуту молчания.

На церемонии также присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представители политических сил и общественных организаций.

* * * Государственной комиссией, созданной Распоряжением Совета Министров УССР от 8 декабря 1988 года под №534, было установлено, что в 19-ом и 20-ом кварталах Дарницкого лесничества возле поселка Быковня похоронены жертвы сталинских репрессий 30-х – начала 40-х годов. Эти земли в 1937 году были выделены для объекта специального назначения НКВД, на котором на протяжении 1937–1941 гг. происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Репрессированных свозили в Быковни и хоронили даже после начала Великой Отечественной войны, до оккупации Киева немцами.

Во время оккупации немецкая власть разрыла эти могилы на обзор общественности с целью разоблачения преступлений большевистского режима. Однако по окончании войны советская власть всю информацию вновь засекретила.

В послевоенное время расследование событий в Быковне проводили четыре государственные комиссии. Первые три – 1945, 1971, 1988 гг. объявили о том, что в Быковне похоронены жертвы фашизма, причем в ходе деятельности последней из комиссий было обнаружено и уничтожено много документов. Только четвертая комиссия – в 1989 году – объявила, что в Быковне похоронены жертвы сталинских репрессий.

В память о репрессированных в Украине были приняты акты Президента Украины Леонида КУЧМЫ и правительства Украины Виктора ЮЩЕНКО: Распоряжением Президента Украины от 11.08.1994 г. под №98 «О мероприятиях в память жертв политических репрессий, похороненных в поселке Быковня» и постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2001 г. под №546 «О создании Государственного историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» был определен государственный статус заповедника, с отнесением его к сфере управления Киевской городской государственной администрации и разработан ряд мероприятий в память о репрессированных. В настоящее время на территории захоронения действует Государственный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы».

На протяжении 2000 – 2004 гг. было установлено, что захоронение в поселке Быковня является крупнейшим в Украине захоронением жертв политических репрессий (даже по сравнению с Бабьим Яром. По данным ученых, в Быковне похоронено около 100 – 120 тыс. репрессированных, однако, по данным СБУ, имеющиеся сведения о репрессиях не полные и окончательные и нуждаются в тщательной проработке большого количества материалов и глубоком научном исследовании).

В связи с этим, правозащитными общественными организациями и организациями репрессированных было инициировано присвоение Государственному историко-мемориальному заповеднику «Быковнянские могилы» статуса национального.

17 мая в 2006 г. Президент Украины подписал Указ «О присвоение Государственному историко-мемориальному заповеднику «Быковнянские могилы» статуса национального».