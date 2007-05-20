Конституционный Суд обнародует Решение в деле по представлению ВСЮ

21 мая в 10-00 Конституционный Суд Украины обнародует Решение в деле по конституционному представлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (дело об увольнении судьи с административной должности) (ул. Жилянская, 14). Нужна аккредитация. Телефоны: 238-10-80, 238-11-38.

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