Под Киевом задержаны председатель сельсовета и его теща

В Киевской области за взяточничество и злоупотребление служебным положением задержаны председатель Подгорцевского сельского совета Обуховского района и его теща, которая стала посредником при получении 320 тыс. грн. взятки.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области.

По данным милиции, председатель сельсовета требовал у одного из чиновников взятку в размере 47 тыс. дол. за право остаться на занимаемой должности и беспрепятственно исполнять свои обязанности, а также за прекращение в отношении его целеустремленных действий с целью отстранения его от должности главы земельной комиссии.

К своей противоправной деятельности в качестве посредника сельский голова привлек собственную тещу. Женщину задержали в момент получения взятки в размере 320 тыс. грн. Указанные средства она по предварительной договоренности должна была передать председателю сельсовета, который впоследствии также был задержан в служебном кабинете.

В отношении председателя Подгорцевского сельского совета прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело.