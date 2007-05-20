Мороз: если бы у Шевченко была физическая мощь, он бы разогнал фарисеев

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что не может быть «квоты на патриотизм, на любовь к Шевченко, к Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время торжеств по случаю награждения победителей Всеукраинского конкурса ученического творчества «Об’єднаймося ж, брати мої».

Вручение наград состоялось у подножия памятника Шевченко на Чернечей горе в Каневе Черкасской области. А.МОРОЗ отметил, что кое-кто пытается присвоить себе Тараса Шевченко. По его словам, «и уж дудки тому, кто хочет сказать, что и он неравнодушный».

А.МОРОЗ напомнил, что 8-9 мая этого года в Киеве к памятнику не пустили некоторых политиков. По его мнению, если бы у Шевченко «была физическая мощь, тогда бы он поразгонял фарисеев оттуда, чтобы не толклись у подножия памятника и не позорили таким образом и честь и славу Украины».

А.МОРОЗ считает, что всем необходимо руководствоваться творчеством Шевченко «как истиной, которую не нужно возводить в лик святых, а чувствовать, что это живое и является твоей сущностью, и тогда каждый поступок ты будешь делать таким образом, чтобы он приносил пользу людям, государству».

Он отметил, что знаменательным является то, что награждение проходит возле могилы Шевченко накануне дня, когда было перевезено тело Шевченко на место, где он завещал его похоронить (перезахоронение состоялось 22 мая 1961 года).