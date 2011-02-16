Милиционеры из херсонского ОБНОН жалуются на побои при задержании

В Херсоне задержанные по подозрению в торговле наркотиками сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) подали в прокуратуру жалобу на действия работников СБУ, которые их арестовывали.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Управлении МВД в Херсонской области, двое задержанных работников ОБНОН Суворовского райотдела милиции подали жалобу военному прокурору в Херсонской области Константину ИГНАТОВУ на незаконные действия работников СБУ.

В частности, по данным источника, в жалобе работники ОБНОН указывают на неправомерные действия сотрудников СБУ. Милиционеры утверждают, что сотрудники спецслужбы избили их во время задержания и незаконно удерживали в наручниках свыше 20 часов в помещении облуправления СБУ. Также, по имеющейся информации, двое задержанных на данный момент находятся поднадзорно в одном из лечебных учреждений.

В свою очередь, военный прокурор Херсонской области К.ИГНАТОВ сообщил корреспонденту УНИАН, что действительно получил из УМВД в Херсонской области материалы внутреннего расследования с приложенными актами медицинского освидетельствования задержанных работников Суворовского ОБНОН. Однако, по словам К.ИГНАТОВА, согласно приказу генпрокурора Украины, который регламентирует применение ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он счел данный вопрос вне своей юрисдикции и передал указанные материалы в прокуратуру Херсонской области. Материалы в облпрокуратуре были приняты к рассмотрению, сообщил военный прокурор.

В пресс-службе прокуратуры Херсонской области подтвердили информацию о поступлении жалобы на действия работников СБУ при задержании оперативников Суворовского ОБНОН, однако перспективы ее рассмотрения пока неизвестны.

В пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области сообщили, что не имеют какой-либо информации о жалобах на действия их сотрудников.

Как сообщал УНИАН 11 февраля в Херсоне сотрудники отдела внутренней безопасности УМВД в Херсонской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного УСБУ задержали трех должностных лиц отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Суворовского райотдела милиции во главе с руководителем ОБНОН во время сбыта ими наркотиков.

Начальник УМВД в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий ЛИТВИН 15 февраля заявил, что указанные лица уже уволены из органов внутренних дел.