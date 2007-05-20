Скончалась Валентина Леонтьева (фото)

Известная российская телеведущая Валентина Леонтьева скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщило сегодня российское телевидение.

Леонтьева Валентина Михайловна родилась 1 августа 1923 года. Выпускница МХАТа, отыгравшая пару сезонов в Тамбовском драматическом театре, пришла на телевидение помощником режиссера. Тогда она не знала, что это ее судьба.

Она появилась на экране в 1954 году. На передачах "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "От всей души", "Голубой огонек", которые долгое время вела Валентина Михайловна, выросло не одно поколение зрителей.

C 1989 года - диктор-консультант телевидения. Первая и единственная книжка Валентины Леонтьевой называлась "Объяснение в любви".

В 1982 году Валентине Леонтьевой присвоили звание народной артистки Советского Союза, Лауреат Государственной премии СССР. В 2000 году ей был присужден приз "ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

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