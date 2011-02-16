Закарпатские ученики качали порно прямо в школах?

В компьютерных классах школ Закарпатья дети имеют свободный доступ к порносайтам.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила старший помощник прокурора Закарпатской области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Наталия КУЗАН.

По ее словам, в ходе проведенных органами прокуратуры Закарпатской области проверок выявлено нарушение требований законодательства, направленного на предотвращение распространения продукции, которая негативно влияет на формирование сознания подростков.

Так, почти во всех территориальных единицах Закарпатской области в компьютерных классах учебных заведений выявлены факты неконтролированного доступа учеников через сеть Интернет к запрещенным сайтам, в том числе таких, которые содержат элементы порнографии, жестокости.

«Изучением истории посещения интернет-сайтов на ученических компьютерах установлено, что в большинстве случаев во время занятий посещались сайты, которые не имеют никакого отношения к учебному процессу, в частности, социальные сети «Одноклассники», «Facebook». На отдельных компьютерах выявлены факты посещения сайтов знакомств», - добавила Н.КУЗАН.

Также она сообщила, что на устранение нарушений закона прокурорами внесены предписания начальникам отделов образования с требованием немедленного принятия мер по установлению соответствующих программ, блокирующих доступ к запрещенным сайтам.

Всего по результатам данной проверки органами прокуратуры области возбуждено одно уголовное дело, внесено 54 предписания и представления, возбуждено семь административных производств и 23 дисциплинарных, в т.ч. 10 в отношении должностных лиц контролирующих органов, сообщила Н.КУЗАН.