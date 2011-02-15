В Киеве люди в масках отобрали у мужчины 900 тысяч долларов

Сегодня днем в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину, завладев 900 тыс. долларов наличными.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в г. Киеве, мужчина получил указанную сумму наличными в одном из банков на улице Щорса в Печерском районе столицы. Когда он следовал к автомобилю, к нему подбежали люди в масках, отобрали чемодан с деньгами и скрылись.

На месте преступления работают сотрудники милиции.

По данным Центра общественных связей столичного главка милиции, установлено, что ограбили представителя одной из торговых сетей, которая занимается реализацией бытовой техники и аксессуаров к ней.

По словам мужчины, он получил деньги, вышел из банка, подошел к ожидавшему его автомобилю, открыл заднюю дверцу и бросил сумку на сидение. Когда он собрался сесть на переднее пассажирское сиденье, к нему подскочил неизвестный в маске, открыл заднюю дверцу и, схватив сумку с деньгами, побежал к автомобилю, который его ожидал.

Как отметили в милиции, возникает немало вопросов: действительно ли этот человек получил, как заявляет, 908 тыс. долларов; почему не воспользовался охраной - либо собственной, либо милицейской, которая стоит 70 грн. за час работы, но вооружена и имеет соответствующие навыки. На эти вопросы должно ответить следствие. Как заметили в милиции, за последние годы это наибольшая сумма, которой за один раз завладели грабители.