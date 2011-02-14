Стихия в Николаеве: ветер срывал крыши и ломал деревья

В Николаевской области вчера сильный ветер срывал крыши со зданий.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, ветром, сила которого достигала временами 20 метров в секунду, в Первомайске со здания общежития медицинского колледжа была сорвана кровля на площади около 750 кв. м.

В Николаеве сильный ветер сносил крыши с гаражей в гаражном кооперативе «Бугский».

Также из-за сложных погодных условий повреждено 1,2 тис. метров квадратных крыши учебного корпуса Николаевского базового медицинского колледжа.

В поселке городского типа Братское на территории частного домовладения из-за сильного ветра сломавшееся дерево упало на легковой автомобиль и пристройку к жилому дому. Никто не пострадал.

Также в областном центре ветер повалил много деревьев, к уборке которых с проезжей части дорог у привлекались бойцы отделения военизированного горно-спасательного отряда.