В выходные без света были 982 населенных пункта в 21 области
10:28, 14 февраля 2011Общество
1225
Остаются обесточенными 23 села
В результате непогоды в шести областях Украины остаются обесточенными 23 населенных пункта.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, 12-13 февраля в результате неблагоприятных погодных условий (метели и гололедица, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 982 населенных пунктов в 21 области.
За сутки было восстановлено электроснабжение 959 сел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter