ГАИ «отомстила» активисту, который снял видео с «телячьей мовой»

Одного из активистов общественной организации "Дорожный контроль", разместившей на своем сайте видео с бывшим инспектором Одесской городской госавтоинспекции, отказавшимся общаться с водителем на государственном языке и назвавшим его "телячьим", посадили на 5 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении "Дорожного контроля" (ДК), в котором, частности, отмечается, что «примерно в 3 часа ночи, работники ГАИ Одессы остановили автомобиль активиста «ДК» Дмитрия. Перед предъявлением документов, водитель настоял на том, чтобы работники ГАИ внятно объяснили причину остановки.

После дискуссии о законности остановки автомобиля "просто так", водитель все-таки передал документы. К этому времени на место события прибыло милицейское начальство в составе шести человек. Далее сотрудники ГАИ заявили, что у Дмитрия «поддельные документы» и по этой причине доставили автомобилиста в РОВД.

Как уточняется в сообщении, после пребывания в течение более чем трех часов в РОВД активиста "ДК" доставили в районный суд, где ему присудили пять суток ареста, применив ст. 185 КУпАП. При этом других активистов «ДК», которые прибыли поддержать Дмитрия, милиция в зал суда не пустила под предлогом «выходного дня». То есть заседание проходило "без лишних ушей".

«Дорожный контроль» также констатировал, что судья Приморского райсуда Виктор ИВАНОВ «совершил уголовное преступление по ст. 375 УК Украины: принятие заведомо незаконного решения. Суть в том, что правонарушение "непередача документов" квалифицируется статьей 126 КУпАП, но никак не ст. 185, состава которого в данном случае не усматривается.

Кроме этого, согласно КУпАП водителя транспортного средства никто не имеет права задерживать в отделение милиции, если у него есть при себе документы, удостоверяющие личность.

Если же автомобилиста задержали по подозрению в подделке документов, то это уголовное правонарушение, а следовательно задержание регламентируется УПК Украины, чего в данном случае установлено не было.

Более того, за "непередачу документов" водителю все-таки выписали штраф по ст. 126 КУпАП. Таким образом, к автомобилисту за одно "правонарушение" были применены два наказания, что недопустимо.

«В данном случае произошла банальная расправа над человеком. Очевидно, что ГАИшники решили отомстить, - указывается в сообщении «Дорожного контроля», - и отыгрались при первой же возможности».

Следует отметить, что накануне нового резонансного происшествия с участием одесской милиции, а именно 8 февраля, обнародовано в СМИ письмо начальника отдела ГАИ города Одессы Виктора КУЗНЕЦОВА. Он решил пригласить активиста «Дорожного контроля» к себе в служебный кабинет для разговора «по-мужски», а не в правовом поле, в котором исключительно надлежит действовать сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Александр ШВЕЦ при исполнении служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем остановленного им частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А. ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячьего языка".

По результатам служебного расследования А.ШВЕЦ был уволен со службы в ГАИ.

Одновременно с этим, как отмечается в сообщении пресс-службы МВД Украины, приняты меры дисциплинарного влияния по отношению к его руководителям, «не обеспечившим контроль над работой подчиненных».

Кроме того, замминистра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК издал распоряжение по «усовершенствованию взаимоотношений сотрудников Госавтоинспекции с участниками дорожного движения». «Этим документом, в частности, предусмотрена организация проведения в системе служебной подготовки подразделений ГАИ дополнительных занятий по изучению законов Украины и других нормативных актов», - сказано в сообщении.

Также во время проведения инструктажей с личным составом ГАИ в обязательном порядке «будет обращаться внимание на необходимость справедливого, внимательного, доброжелательного и не предвзятого отношения к гражданам, для недопущения проявлений «дискриминации на почве пола, расы, возраста, языка и религии».