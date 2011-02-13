В Славянске милиция нашла у безработного марихуаны на 10 млн. грн
14:21, 13 февраля 2011Общество
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В городе Славянске Донецкой области работники милиции изъяли в жилище 41-летнего безработного мужчины 108 килограммов марихуаны, приблизительная стоимость которой, по ценам нелегального рынка, 10 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.
Указанное наркотическое вещество злоумышленник хранил в 32 мешках.
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