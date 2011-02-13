В Славянске милиция нашла у безработного марихуаны на 10 млн. грн

В городе Славянске Донецкой области работники милиции изъяли в жилище 41-летнего безработного мужчины 108 килограммов марихуаны, приблизительная стоимость которой, по ценам нелегального рынка, 10 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Указанное наркотическое вещество злоумышленник хранил в 32 мешках.