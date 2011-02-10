Пьяный стрелял в охранников, защищающих таксистов

Сотрудники винницкой милиции задержали нетрезвого 47-летнего предпринимателя, который обстрелял из травматического оружия автомобили такси и Государственной службы охраны МВД.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 8 февраля в 23.20 на телефон спецлинии «102» дежурной части Замостянского райотдела милиции Винницы поступило сообщение о том, что на проспекте Коцюбинского возле торгового центра раздаются выстрелы.

Как выяснилось позднее, на улице стрелял 47-летний житель города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина произвел четыре выстрела по таксисту и работникам Государственной службы охраны из устройства для отстрела резиновых пуль.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Черри Амулет», который работает таксистом, приехал на вызов. Когда пассажиры садились в автомобиль, к водителю подошел незнакомый и по неизвестным причинам начал бить ногами машину. Опустив окошко автомобиля для выяснения причин агрессивного поведения мужчины, таксист сразу получил удар по лицу. После этого нападавший развернулся и пошел к водительскому сидению автомобиля «Джип Чероки», который стоял рядом. В это время водитель такси сделал общий вызов, и через мгновение на место происшествия начали съезжаться другие таксисты и сотрудники Государственной службы охраны, которые осуществляют охрану винницких перевозчиков. Когда работники милиции пытались выяснить обстоятельства конфликта, водитель автомобиля «Джип Чероки» начал стрелять.

За считанные минуты нападавший был задержан и доставлен в милицию. Установлено, что оружие, из которого стрелял мужчина, зарегистрировано. У нарушителя изъяты оружие и документы на него.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 130 Административного кодекса Украины (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции) и ч. 1 ст. 195-3 Административного кодекса (нарушение правил применения специальных средств самообороны).