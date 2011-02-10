Посольство передало украинской библиотеке в Москвы новую подборку

Во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сегодня посольство Украины в Российской Федерации передало Библиотеке украинской литературы г. Москвы новую подборку украинских изданий, составленную Министерством культуры Украины.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в посольстве, библиотеке были переданы книги: “Кобзар” Тараса Шевченко, “Енеїда” Ивана Котляревского, “Захар Беркут” Ивана Франко, произведения других известных украинских классиков, книги “Пізнай Україну”, “Україна на карті світу”, “Україна: її не можна не любити”, “Під небом України”, “Український словоспів” и другие.

Как подчеркнул во время церемонии передачи книг советник-посланник посольства Вячеслав ЯЦЮК, руководство Украинского государства настроено продолжать поддержку заведения культуры Москвы, деятельность которого направлена на удовлетворение культурных, языковых и информационных потребностей украинцев России и ценителей украинского слова.

Украинский дипломат отметил, что при формировании нынешней подборки изданий особое внимание было уделено пополнению книжного фонда Библиотеки для подрастающего поколения. В частности, Библиотеке передано несколько экземпляров украинских букварей, сборника для детей “Катрусині скарби”, “Наймиліше слово”, “Ой радуйся, земле”, “Золота скриня” и другие.

Администрация Библиотеки выразила благодарность за новый ценный подарок Украины. Как отмечали работники заведения, благодаря действенной поддержке и постоянному вниманию к деятельности Библиотеки со стороны руководства Украинского государства, на протяжении последнего времени наблюдается постоянное увеличение количества ее посетителей.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

14 января в Библиотеке украинской литературы в Москве состоялся третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, директора избил сотрудник милиции.

16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

25 января В.ЕЛЬЧЕНКО передал от имени Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА 25 книг из его личной коллекции.

Справка УНИАН. Библиотека украинской литературы была создана постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2000 года.