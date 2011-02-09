Сотрудники одесской телекомпании в самоубийство гендиректора не верят

По факту смерти в собственной квартире на улице Посмитного в Одессе гендиректора и соучредителя телеканала "Репортер" Владимира Красненко сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

«На некоторые вопросы ответит судмедэкспертиза. Был ли это суицид, даже если его нашли в петле, сказать сразу невозможно», - сообщил УНИАН начальник ЦОС УМВД Украины в области Виктор МИРОШНИЧЕНКО.

По словам жены погибшего Натальи, тело В.Красненко «было обнаружено в закрытой изнутри квартире около 11.30. Домработнице, которая пришла убирать в его квартире, никто не открыл дверь. Пришлось вызвать сотрудника службы, занимающейся вскрытием дверей».

Она добавила, что В.Красненко оставил предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в его смерти. Часть записки была написана на русском, часть – на английском языках.

Сейчас криминалисты рассматривают несколько версий смерти гендиректора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ЦОС.

Между тем, сотрудники телекомпании «Репортер» в самоубийство В.Красненко не верят, отзываясь о нем как о жизнерадостном и веселом человеке, умевшим поддерживать творческий микроклимат в коллективе журналистов. Он владел несколькими иностранными языками, хорошо играл на гитаре. В.Красненко был одним из соучредителей телеканала «Репортер», который вещает на 31-й дециметровой частоте. Ранее этот телеканал принадлежал Сергею КИВАЛОВУ.

Как сообщал УНИАН, месяц назад, 5 января, был расстрелян у своего дома президент промышленно-строительной группы «Интострой», бывший кандидат на должность мэра Одессы 41-летний Александр Коробчинский, финансировавший телекомпанию «Репортер» и одноименное информагентство. Установить, есть ли связь между этими двумя смертями, надлежит правоохранительным органам.