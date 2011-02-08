Минобороны оставляет 15 тысяч солдат без пищи?

ООО “Ивала”, которое предоставляет услуги по организации питания военнослужащих срочной службы Вооруженных сил Украины, заявляет, что с сегодняшнего дня приостанавливает питание около 15 тыс. солдат из-за долга Министерства обороны в сумме 75 млн. грн. и отсутствия договорных отношений с военным ведомством.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель директора ООО “Ивала” по юридическим вопросам Ольга ЛАРИНА.

Она отметила, что сегодня утром руководство предприятия приняло решение приостановить организацию питания, то есть обеспечение солдат горячей пищей в войсковых частях, которые обслуживает ООО “Ивала”. В целом предприятие обеспечивает питание около 15 тыс. военнослужащих срочной службы.

“С 1 января 2011 года наше предприятие, как и другие исполнители услуг питания личного состава Вооруженных сил Украины, которые кормили армию в 2010 году, обеспечивает питанием военнослужащих срочной службы, опираясь не на договор, как это должно быть по закону, а на слово министра обороны Украины. Такая ситуация возникла в связи с несовершенством законодательства, которое регулирует вопросы в сфере государственных закупок, и безответственностью руководства Минобороны, которое не позаботилось предварительно о проведении процедуры закупки услуг питания на 2011 год”, - заявила О.ЛАРИНА.

По ее словам, “в конце декабря 2010 года – начала января 2011 года министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ лично заверил нас и других исполнителей услуг питания военнослужащих, в том числе, в присутствии одного из вице-премьер-министров Украины, что Министерство обороны Украины обеспечит заключение договоров с существующими исполнителями услуг, в частности, через применение процедуры закупки у одного участника на первый квартал 2011 года, на протяжении которого Минобороны сможет должным образом провести открытые торги и определить победителей, которые будут обеспечивать армию питанием со второго квартала 2011 года”.

“Поверив слову министра и понимая социальную ответственность перед тысячами военнослужащих, нормальная жизнь которых зависит от наших услуг, несмотря на задолженность Минобороны перед нашим предприятием, которая превышает 75 млн. грн., мы на протяжении января 2011 года обеспечиваем постоянное и качественное питание личного состава обслуживаемых нами войсковых частей и военных заведений, ожидая, когда Минобороны все же должным образом оформит существующие отношения и обеспечит оплату полученных услуг”, - отметила О.ЛАРИНА.

“В связи с этим мы вынуждены прекратить предоставление этих услуг, и вся ответственность на срыв процесса питания солдат срочной службы должна быть возложена именно на министра обороны Украины М.ЕЖЕЛЯ, который и допустил эту ситуацию”, - считает руководство предприятия “Ивала”.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе некоторые другие предприятия, которые предоставляют услуги по обеспечению военнослужащих питанием, заявили о долгах Минобороны за предоставленные услуги.

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины заверили, что военнослужащие срочной службы будут обеспечены качественным питанием.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что в Украине нет проблем, связанных с организацией питания военнослужащих.