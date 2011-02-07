В Тернополе иностранец открыл посреди улицы стрельбу

В Тернополе задержали иностранца, который посреди улицы открыл стрельбу из пневматического оружия.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, предшествовало инциденту застолье. 45-летний уроженец одной из балканских стран, который вступил в брак с тернополянкой и жил с ней в частном доме, в знак благодарности соседу за помощь в ремонте пригласил того на обед. Употребляя спиртное, мужчины поссорились. Хозяин схватил пневматический пистолет и пневматическое ружье, а когда сосед бросился бежать, выскочил за ним на улицу и стал стрелять.

Соседи вызвали милицию, которая на месте инцидента изъяла оружие у правонарушителя и передала на исследование. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.