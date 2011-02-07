В Чернигове от бешенства умерла женщина.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в инфекционном отделении Черниговской городской больницы № 2 умерла жительница с. Величковка Менского района, в 1964 г. р. Предварительно было диагностировано погидрофобию (бешенство).

Черниговская областная санитарно-эпидемиологическая станция подтвердила информацию, что на основании исследований в вирусной лаборатории центральной СЭС Министерства здравоохранения Украины получен положительный результат обнаружения вируса бешенства.