Из Киева в Египет сегодня вылетают 6 самолетов

Несмотря на то, что беспорядки в Египте не утихают, украинцы отправляются туда на отдых. Как передает 5 канал, из Киева сегодня направятся к курортным египетским городам шесть самолетов. И только один - должен прибыть с эвакуированными. Единственный украинский город, который запретил своим жителям ехать в охваченную протестами страну, - Донецк. Местные туроператоры прекратили продажу путевок в Египет, пока ситуация там не стабилизируется.