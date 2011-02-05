Вину за распаханные курганы возложили на тех, кто готовил документы

В Донецкой области органами прокуратуры возбуждены уголовные дела против должностных лиц, допустивших незаконное распахивание курганов, которые являются археологической ценностью.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, Краснолиманским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по факту недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей специалистом-землеустроителем. В разрешительной документации на пользование землей он не указал наличие на территории участка археологических достопримечательностей - курганов. В результате в течение нескольких лет фермер, арендовавший этот надел, вел на особо ценных землях сельскохозяйственную деятельность. Общая площадь распаханных курганов составила почти 60 гектар, что причинило убытков государству на 200 тыс. грн. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 Уголовного кодекса Украины – «Служебная халатность».

Кроме того, Мариупольским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено аналогичное уголовное дело против работника музея.

При проведении работ по изучению археологического наследства Украины и выдаче документов разрешительного характера на пользование земельным фондом, он нарушил действующее земельное законодательство. Три года назад служащая дала незаконное заключение к проекту отвода земельного участка, отметив отсутствие в его пределах объектов культурного наследия. В результате арендатор не владел данными о местоположения на участке археологических объектов, и в течение трех лет на месте расположения курганной группы осуществлял земельные работы. Распахивание курганов причинило государству убытков на сумму более чем 260 тыс. грн.