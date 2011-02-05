Налоговая выявила в Севастополе 10 турецких строителей

Сотрудники Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Севастополе совместно с работниками прокуратуры города выявили факт незаконного трудоустройства 10 граждан Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в городе Севастополе, нелегалов выявили в ходе рейда при проверке строящегося 16-этажного жилого дома в Гагаринском районе. Выяснилось, что иностранцы прибыли в Украину по туристическим визам в конце прошлого года. Вскоре одна из фирм АРК направила их на работу в Севастополь в качестве монтажников-строителей, без оформления трудовых отношений и, соответственно, с выплатой заработной платы наличными у. е. «в конвертах».

Турецкие строители считались работодателями высококвалифицированными монтажниками, без которых невозможно построить многоэтажный дом, и зарплату платили им намного выше, чем другим рабочим. Простым же подсобникам из Крыма и Херсонской области оплата осуществлялась в отечественной валюте, из расчета 15 гривен в час.

Выяснилось также, что интернациональная строительная бригада проживала поблизости от стройки в одноэтажном здании в антисанитарных условиях.

Материалы по данному факту налоговой милицией переданы в территориальное подразделение Миграционной службы Украины и прокуратуру Гагаринского района Севастополя для принятия решений по возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц строительной фирмы и депортации иностранных рабочих за пределы Украины.