Завтра в Москву приедут украинцы из 15-20 городов России

По инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Владимира ЕЛЬЧЕНКО, завтра, 5 февраля, в посольстве Украины в Москве состоится представительское собрание активистов украинских общественных организаций России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве Украины в Москве.

«Во время собрания планируется всесторонне рассмотреть современное состояние и перспективы деятельности украинских общественных организаций России. Особое внимание будет уделено будущему деятельности всероссийской украинской организации. Посол Украины намерен призвать к объединению усилий с целью сохранения Организации украинцев России, предложить участникам собрания высказать предложения, которые бы способствовали повышению эффективности дальнейшей работы украинской общественной организации федерального уровня», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что украинским активистам будет также предложено изложить свое виденье дальнейших приоритетных направлений сотрудничества между украинскими общественными организациями России и Украинским государством.

Инициатива посла Украины нашла отклик и широкую поддержку со стороны украинской общины России. Кроме представителей украинских организаций и землячества Москвы, на собрание в посольстве Украины прибудут украинские активисты из Архангельска, Воронежа, Казани (Республика Татарстан), Курска, Нижнего Новгорода, Омска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска (Республика Карелия), Саратова, Сургута, Ульяновска, Уфы (Республика Башкортостан), Хабаровска, Якутска (Республика Саха), Ярославля и ряда других российских городов.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России. Министерство юстиции РФ добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».

Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

31 января Верховный суд РФ по заявлению Министерства юстиции России прекратил производство о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).