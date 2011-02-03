Янукович унормировал исполнение воинского долга

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно исполнения воинского долга».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно исполнения воинского долга.

Закон предусматривает, что во время мобилизации граждане, которые подлежат призыву на воинскую службу (кроме тех, которые проходят службу в воинском резерве), обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных удостоверениях, повестках или распоряжениях военных комиссаров (военнообязанные Службы безопасности Украины - руководителей органов, где они находятся на воинском учете).

Резервисты обязаны явиться в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей, в которых они проходят службу в воинском резерве.

Призыв граждан на воинскую службу (кроме тех, которые проходят службу в воинском резерве) во время мобилизации или привлечения их для использования как работников Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований осуществляют местные органы исполнительной власти через военные комиссариаты (военнообязанных СБУ - центральное управление или региональные органы СБУ).

Резервистов на воинскую службу во время объявления мобилизации призывают командиры воинских частей, в которых они проходят службу в воинском резерве.