Львовский "десант" в Варшаве решает вопрос границ и бизнес-проектов

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК планирует провести переговоры с представителями польских властей о мерах, которые будут способствовать уменьшению очередей на украинско-польской границе.

Об этом губернатор, который сегодня в Варшаве принимает участие в Украинско-Польском форуме самоуправления и Х Экономическом форуме “Украина-Польша”, сказал корреспонденту УНИАН в Польше.

М.ЦИМБАЛЮК отметил, что украинцам довольно часто приходится ждать по 6-7 часов в очереди на пересечение границы даже на так называемой «зеленой полосе».

«7 часов - это почти рабочий день - простоять в очереди, разумеется, не годится, если мы говорим о партнерстве и деловых отношениях», - сказал он.

По словам губернатора Львовской области, эта тема является одной из основных во время его встреч с польскими должностными лицами, в частности, представителями пограничной службы.

М.ЦИМБАЛЮК также сообщил, что в состав львовской делегации, которая принимает участие в форуме самоуправления и экономическом форуме, входит свыше 20 предпринимателей, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с польскими партнерами.

«У нас мощный десант бизнесменов, которые уже имеют опыт работы с Польшей и, кроме того, еще хотят рассматривать те или другие бизнес-проекты», - сказал губернатор.

По его словам, власть Львовской области также заинтересована в увеличении польских инвестиций в регион, где на сегодняшний день доля польских инвестиций составляет больше трети общего объема.

М.ЦИМБАЛЮК добавил, что в прошлом году возобновились объемы иностранных инвестиций во Львовскую область, которые резко упали в кризисном 2009 году.

«Моя задача - не только задекларировать, но создать действительно комфортные условия для бизнеса», - подчеркнул губернатор Львовщины.

Он также назвал одним из важных вопрос строительства новых пунктов пропуска на границе Украины и Польши, а также вопрос строительства новых дорог к этим пунктам пропуска.

«Это чрезвычайно важная поездка (в Польшу) в плане налаживания сотрудничества, и наша задача - чтобы многие возникающие проблемы мы решали в рабочем порядке, как хорошие соседи», - резюмировал губернатор Львовщины.

Как сообщал УНИАН, в рамках первого официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Польшу в Варшаве проходит Польско-Украинский форум самоуправления и Х Экономический форум.