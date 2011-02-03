Грабители вынесли из Приватбанка 200 тысяч

Злоумышленники, которые вчера вечером ограбили в Луцке отделение "ПриватБанка", вынесли около 200 тыс. грн. (в гривневом эквиваленте, поскольку среди похищенных денег были евро и доллары). Деньги находились в сейфе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГО УМВД Украины в Волынской области Роман КРОХМАЛЬ.

Он также отметил, что эта операция была четко спланирована и оперативно проведена. Она длилась всего 50 секунд. Грабители ворвались в банк в капроновых масках и капюшонах. Ударом в лицо они оглушили охранника, и сразу направились к кассе, где были деньги. После этого оперативно скрылись.

Р.КРОХМАЛЬ также сообщил, что на месте ограбления найден ствол от газового пистолета. Один из злоумышленников пытался разбить им стекло кассы, но от удара пистолет распался.

Камеры видеонаблюдения банка зафиксировали ограбление. Правоохранители пока отрабатывают разные версии.

По свидетельству очевидцев, злоумышленники были одеты в спортивную форму. Правоохранители прибыли на место происшествия сразу после вызова через четыре минуты. Также на месте происшествия работала кинологическая служба.

Р.КРОХМАЛЬ сообщил, что охранник в банке работал только второй день, и оружия при себе не имел. До сих пор в отделении охранников не было. Также он отметил, что правоохранители исключают версию инсценировки преступления, поскольку банковские деньги были застрахованы.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.