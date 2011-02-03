В Чернигове пенсионерка обстреляла Беркут

В Чернигове пенсионерка обстреляла наряд милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

Женщина после смерти мужа унаследовала с сыном квартиру. Муж имел несколько кредитов. Один из займов стоил ему унаследованной части квартиры. Банк, которому мужчина предоставил в залог свое недвижимое имущество, эту часть отобрал, ее впоследствии приобрел 47-летний житель Чернигова.

Новый владелец уговорил пенсионерку продать ему и свою часть квартиры. Они заключили договор купли-продажи, в котором указан срок, за который женщина должна была освободить квартиру. По неоднократному требованию владельца оставить жилье, женщина отказывала в категорической форме. Тогда мужчина обратился в суд, который обязал пенсионерку выселиться.

Во время очередного посещения квартиры мужчина обнаружил замененный замок. Вместе со знакомым он начал выламывать сердцевину замка. Пенсионерка из-за дверей выразила угрозу применить огнестрельное оружие, и мужчина вызвал милицию. Также вызвала стражей порядка сама женщина.

На место события прибыл участковый инспектор милиции и группа бойцов спецподразделения "Беркут". По информации работников милиции, женщина в свое время работала в правоохранительных органах, имела достаточный опыт обращения с оружием, поэтому ее обещание стрелять выглядело вполне серьезным. Во время открытия входной двери прозвучал выстрел, потом еще три. Когда же стражи порядка вошли в квартиру, женщина направила на них пистолет и нажала на спусковой крючок, однако произошла осечка.

В сообщении отмечается, что милиция имела полное право применить оружие на поражение, но бойцы "Беркута" решили ограничиться применениям физической силы и специальных средств. Работники милиции прижали пенсионерку щитом к стене и отобрали оружие. Она внезапно начала жаловались на плохое самочувствие, намекая, якобы с ней некорректно обращались милиционеры, после чего женщина была госпитализирована.

У пенсионерки был изъят 9-миллиметровый газовый револьвер "Компакт". Позже она объяснила, что оружие принадлежало ее покойному мужу. После его смерти женщина, в нарушение закона, не перерегистрировала оружие и не сдала его, а оставила себе.

В настоящее время по данному факту ведется проверка, материлы направлены на рассмотрение прокуратуры Чернигова.