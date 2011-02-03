Сына прокурора, который насмерть сбил трех женщин, могут оправдать

Сына прокурора Октябрьского района, который в октябре 2010 года в Днепропетровске на собственном автомобиле сбил насмерть трех женщин, могут оправдать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат родственников погибших Эдмонд СААКЯН сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, обвиняемый Дмитрий РУДЬ компенсировал материальный и моральный ущерб родственникам погибших.

„Размер компенсации определяли представители обеих сторон на основе судебной практики. Кроме того, в уголовном деле в отношении Д.РУДЯ отображен неумышленный характер преступления”, - отметил Э.СААКЯН.

По словам адвоката, он принимал участие в следственном эксперименте на месте ДТП. Сам обвиняемый объяснил следствию, что в день трагедии ехал по Набережной Победы со скоростью 60 километров в час. Три женщины, действительно, стояли на разделительной полосе дороги, однако из-за опасной близости транспорта, который двигался по встречной полосе, они отступили назад, и попали под колеса автомобиля Д.РУДЯ.

Адвокат родственников погибших подчеркнул, что Д.РУДЬ скрылся с места происшествия в состоянии аффекта, но перед этим вызвал скорую медицинскую помощь.

Э.СААКЯН также сообщил, что Д.РУДЮ предъявлено официальное обвинение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил управления транспортным средством с тяжелыми последствиями). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По словам адвоката, дело Д.РУДЯ передали на рассмотрение Орджоникидзевского районного суда Запорожья. Процесс будет открытым. Дата первого заседания пока не определена.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года в 6.40 в Днепропетровске водитель внедорожника допустил наезд на пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП погибли три женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Водитель оказался сыном прокурора одного из районов города.