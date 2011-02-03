Эксперт: решение проблемы самозахватов привлечет инвесторов

Решение проблемы самовольного захвата земли в Крыму может способствовать привлечению инвесторов на полуостров, считает президент "Центра социально-консервативной политики" (ЦСКП) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на заседании круглого стола на тему: "Экономические перспективы Крыма", организованном в среду в Симферополе по инициативе общественной организации ЦСКП.

"Решительные действия правительства (Крыма) по решению этого вопроса будут одним из штрихов, одним из шагов по привлечению реального инвестора. Люди готовы вкладывать деньги в спокойные регионы с четкими правилами", - заявил эксперт.

В качестве примера Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ сообщил о своем московском знакомом, которому в районе крымского города Судак предложили купить землю, но, увидев рядом самозахваты, друг не рискнул тратить деньги на участок.

"Товарищу все понравилось, но ответ был резко отрицательным. Почему? Потому что там, где нам показали (землю) для приобретения, полно маленьких "домиков". Он спрашивает: что это. Поясняю: спорная ситуация, самозахваты. Он говорит: "А, мы купим, и у нас захватят, спасибо - не надо", - отметил президент "Центра социально-консервативной политики".

Напомним, по оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам Крыма, общая площадь самовольно занятой земли в регионе составляет более 3 тысяч гектаров.

1198 га самозахвачено в Симферопольском районе, 451,88 га - в Судакском регионе, 364,77 га - в Симферополе, 310,56 га - в Алуштинском регионе, 238,24 га - в Ленинском районе, 243 га - в Феодосийском регионе, 144,646 га - в Ялтинском регионе, 40,3 га - в Евпатории, 9,6 га - в Бахчисарайском районе.

Совет министров Крыма утвердил состав комиссии, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и определить массив под жилую застройку.