Кабмин выделил 10 миллионов для эвакуации украинцев из Египта

Кабинет министров выделил 10 млн. 299 тыс. грн. для осуществления безотлагательной эвакуации граждан Украины с территории Арабской Республики Египет.

Соответствующее распоряжение №78 от 31 января размещено на сайте правительства.

Документом поручено Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

МЧС должно согласовать с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли перечень расходов, связанных с осуществлением безотлагательной эвакуации граждан Украины из Египта, и обеспечить в установленном порядке закупку услуг по перевозке граждан Украины.

Распоряжением разрешается МЧС предусмотреть в договорах о закупке услуг по перевозке граждан Украины предварительную оплату в размере 100% их стоимости.