В Виннице избит главный редактор газеты - он в коме

В Виннице с черепно-мозговой травмой госпитализирован главный редактор одной из областных газет.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Он был доставлен в больницу 2 февраля ночью. Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Милиция выясняет все обстоятельства.

Как сообщает Обком, неизвестные избили мужчину во дворе многоэтажки, когда тот возвращался с работы домой. Сергей Рыбаченко сейчас находится в коме