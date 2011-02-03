В Виннице избит главный редактор газеты - он в коме
12:09, 03 февраля 2011Общество
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Милиция выясняет все обстоятельства
В Виннице с черепно-мозговой травмой госпитализирован главный редактор одной из областных газет.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.
Он был доставлен в больницу 2 февраля ночью. Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Милиция выясняет все обстоятельства.
Как сообщает Обком, неизвестные избили мужчину во дворе многоэтажки, когда тот возвращался с работы домой. Сергей Рыбаченко сейчас находится в коме
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