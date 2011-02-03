4 самолета с украинскими туристами вылетели утром в Египет

В четверг, 3 февраля, утром из киевского аэропорта "Борисполь" в Египет вылетели четыре самолета с туристами.

Как сообщает ТСН, три рейса вылетели в Шарм-эль-Шейх, еще один самолет отправился в Хургаду.

На пятницу, 4 февраля, из Борисполя запланированы вылеты еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх и рейса в Табу.

Как известно, в Египте продолжаются беспорядки и массовые акции протеста против власти. В курортный Шарм-эль-Шейх войска были введены еще 30 января.

Туристы из других стран массово покидают Египет.

Как сообщалось, в среду, 2 февраля, произошел инцидент с чешскими туристами, которые были вынуждены бежать от разъяренной толпы.