В Луцке ограбили ПриватБанк
11:42, 03 февраля 2011Общество
2052
Охранника оглушили
Вчера вечером в Луцке было совершено ограбление отделения «ПриватБанка».
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Волынской области.
Согласно сообщению, двое неизвестных забежали в отделение, оглушили охранника и, угрожая оружием, забрали деньги, после чего быстро покинули помещение.
Работники банка не пострадали. Пока не известно, какую сумму денег украли грабители.
Сегодня начальник Луцкого городского отделения УМВД в Волынской области Роман КРОХМАЛЬ проведет пресс-конференцию по этому поводу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter