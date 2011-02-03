В Луцке ограбили ПриватБанк

Вчера вечером в Луцке было совершено ограбление отделения «ПриватБанка».

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Волынской области.

Согласно сообщению, двое неизвестных забежали в отделение, оглушили охранника и, угрожая оружием, забрали деньги, после чего быстро покинули помещение.

Работники банка не пострадали. Пока не известно, какую сумму денег украли грабители.

Сегодня начальник Луцкого городского отделения УМВД в Волынской области Роман КРОХМАЛЬ проведет пресс-конференцию по этому поводу.